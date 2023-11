SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Espanha venceu o Chipre por 3 a 1, no Limassol Stadium, em Kolossi, em partida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Os gols espanhóis foram marcados por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Joselu. Pileas descontou para o Chipre.

Já classifica à Euro-2024 junto com a Escócia, a Espanha se isola na liderança do Grupo A, com 18 pontos. Por outro lado, o Chipre segue na lanterna, sem somar pontos.

CHIPRE

Panagi; Andreou, Gogic, Karo (Kousoulos), Laifis e Ioannou; Kyriakou (Charalampous), Kyprianou (Spoljaric), Kastanos e Anderson Correia (Pileas); Pittas (Kakoullis). T.: Temur Ketsbaia

ESPANHA

Raya; Jesús Navas (Carvajal), Pau Torres, Le Normand (David García) e Grimaldo; Zubimendi, Gavi e Mikel Merino (Aleix García); Lamine Yamal (Ferran Torres), Morata e Oyarzabal (Rodrigo Riquelme). T.: Luis de la Fuente

Local: Limassol Stadium, em Kolossi, Chipre

Árbitro: Mikola Balakin (Ucrânia)

Cartões amarelos: Anderson Correia, Karo, Kousolos e Spoljaric (Chipre); Rodrigo Riquelme (Espanha)

Gols: Lamine Yamal (5' do 1ºT), Mikel Oyarzabal (22' do 1ºT) e Joselu (28' do 1ºT) para a Espanha; Kostas Pileas (30' do 2ºT) para o Chipre