SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O deputado Máximo Kirchner, filho da ex-presidente Cristina Kirchner e líder do governo na Câmara dos Deputados, disse ao votar para presidente neste domingo (19) que a Argentina atravessa um "momento complexo".

"Acredito num país onde não há venda de armas, onde há cada vez menos violência", disse ele, segundo o jornal argentino La Nación. O candidato ultraliberal Javier Milei já disse ser a favor da flexibilização do porte de armas.

Ele afirmou que considera a eleição um momento de "muita esperança". "É uma situação complexa no país e no mundo. Que as pessoas votem sem provocações", afirmou.

Kirchner disse conhecer o candidato governista, Sergio Massa, há mais de 15 anos. Segundo ele, o peronista é um político "estável e tranquilo".