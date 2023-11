BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Cerca de 60 eleitores compareceram à embaixada da Argentina em Brasília para votar no segundo turno das eleições até o início da tarde deste domingo (19). A adesão às urnas é parecida com a da primeira rodada.

De acordo com a representação estrangeira, 365 pessoas estão habilitadas a votar no local. São eleitores residentes na capital do país e outros seis estados (Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Roraima), além do corpo diplomático e seus familiares.

No total, 23 mil argentinos podem votar em todo o Brasil --no mundo, são aproximadamente 430 mil. Além da embaixada, a eleição ocorre em dez consulados no país. O horário de votação segue até as 18h deste domingo.

No primeiro turno, aproximadamente 2,6 mil eleitores compareceram às urnas, principalmente em São Paulo (1,1 mil). "O pessoal que vota no exterior é normalmente o mesmo sempre", afirmou o ministro Pablo de Angelis, encarregado de negócios da embaixada. "É bem parecida a quantidade de pessoas que votam no primeiro e no segundo turnos."

O diplomata disse que a eleição transcorre de forma tranquila e destacou que ela ocorre em meio à celebração dos 40 anos de redemocratização na Argentina.

"É um período democrático extenso e acho que vamos continuar por muitos anos mais com esse sistema, que permite às pessoas participarem da escolha de seus representantes", disse. "A América Latina encontrou, há alguns anos, o caminho certo da democracia, e isso é muito importante que prossiga."

Para Marcela Strok, 50, que compareceu à embaixada por volta do meio-dia acompanhada da filha, o processo eleitoral acontece em um momento muito delicado do país, notadamente na área econômica, e deve ser encarado com muita seriedade.

"É preciso que se tenha uma compreensão do que se está fazendo. A economia vai mal, a pobreza está aumentando. Não se pode votar com emoção", afirmou ela, que mora há 24 anos no Brasil e nunca deixou de votar nas eleições do seu país.

Após o término da votação, as autoridades que compõe a mesa eleitoral farão a contagem dos votos--fiscais indicados pelos partidos dos dois candidatos (Sergio Massa e Javier Milei) podem acompanhar esse procedimento-- e o resultados serão inseridos em um sistema para envio à autoridade eleitoral nacional para a contabilização, segundo nota da embaixada.

Em até dois dias úteis, informa ainda o comunicado, o material (cédulas e listas de comparecimento) será despachado para a Argentina por intermédio de correio diplomático.

