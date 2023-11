SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, disse que o convite do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, para que membros da família Bolsonaro compareçam à cerimônia de posse não deve afetar a relação com o governo brasileiro. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo.

Milei convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a cerimônia de posse em dezembro na Argentina. "Não é um gesto que vá no bom sentido", opinou o embaixador.

Bitelli garantiu que a decisão do governo Lula ainda não foi tomada, e que as tratativas sobre uma eventual ida do presidente brasileiro à posse de Milei ainda estão sendo debatidas. "Os convites ainda não foram expedidos, o presidente Lula ainda não foi convidado, e entendemos que nenhum chefe de governo foi ainda convidado", disse.

O embaixador disse, ainda, que o governo brasileiro busca "formas de fazer com que o relacionamento [entre Brasil e Argentina] comece da melhor maneira": "A relação bilateral é de tal forma densa e importante, que vai continuar, não há dúvida. Mas é do interesse dos dois países que ela comece, já no novo governo, em boas condições. O Brasil está trabalhando nesse sentido", finalizou.

