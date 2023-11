SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reportagens na imprensa libanesa e na rede qatari Al Jazeera informam que o Hezbollah deverá se unir ao Hamas na trégua de quatro dias com Israel a partir desta quinta (23).

O grupo fundamentalista que domina o sul do Líbano entrou de forma comedida no conflito iniciado pelos aliados palestinos com o ataque terrorista de 7 de outubro, iniciando uma campanha de atrito com forças israelenses na faixa fronteiriça entre os dois países. Bombardeios de lado a lado são diários, e já morreram 70 combatentes do Hezbollah, 13 civis libaneses, 7 soldados e 3 civis israelenses.

Nesta quarta (22), houve novos ataques aéreos de Israel contra posições do grupo, cuja entrada com toda força no conflito era um dos maiores temores estratégicos de Tel Aviv, dado que o Hezbollah é muito mais capaz do que o Hamas.

Isso não ocorreu por uma série de fatores, a começar pela ameaça dos EUA de intervir contra os libaneses a partir de seu grupo de porta-aviões no Mediterrâneo. O Líbano está em dificuldades econômicas, e o Hezbollah é ator político importante no país.

Além disso, o patrono dele e do Hamas, o Irã, também não tem interesse em uma escalada regional que envolva americanos e israelenses, então a agressividade por ora se limitou mais às escaramuças de fronteira e aos discursos.