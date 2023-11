SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O SIS (Serviço de Informação do Estado do Egito) afirmou que Israel e Hamas negociam estender por até dois dias a trégua de quatro dias iniciada nesta sexta-feira (24) na guerra. A informação é da agência de notícias Reuters e da TV estatal egípcia Channel 12.

A informação sobre o novo acordo é do chefe do SIS, Diaa Rashwan. "Significa a libertação de mais detidos em Gaza e prisioneiros palestinos em prisões israelenses", disse ele, segundo a Reuters.

A trégua poderia ser prolongada "por mais um ou dois dias", afirmou o Channel 12. A TV estatal afirma haver "sinais positivos" de que o acordo seja ratificado.

O acordo oficial já firmado é de que 50 reféns israelenses ?crianças, mães e outras mulheres? sejam liberados nos quatro dias oficiais de cessar-fogo. Em troca de cada refém, três prisioneiros palestinos serão libertados por Israel.

A VOLTA PARA CASA

Os primeiros reféns libertados pelo Hamas chegaram ontem (24) a Israel, 49 dias após o início do conflito. O grupo foi colocado em ambulâncias da Cruz Vermelha com destino a Khan Younis, no sul de Gaza, para realizarem a passagem para o Egito.

Os reféns libertados foram levados para hospitais. O Soroka Medical Center, o Schneider Children's Medical Center, o Shamir Medical e o Wolfson Medical Center estavam preparados para receber os 24 reféns, segundo informou o jornal Times Of Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou a libertação e garantiu que Israel está "empenhado em devolver todos": "Este é um dos objetivos da guerra e estamos empenhados em alcançar todos os objetivos da guerra", afirmou.

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que o grupo vai cumprir os termos da trégua, "desde que Israel faça o mesmo".

As Forças de Defesa israelenses publicaram nas redes sociais um vídeo mostrando instalações preparadas para receber cidadãos sequestrados pelo Hamas. Eles receberão atendimento médico e psicológico e poderão ligar para suas famílias.

Imagens também mostram brinquedos que serão oferecidos às crianças. A expectativa é que haja muitas delas no grupo.

AJUDA HUMANITÁRIA

Mais de 200 caminhões já entraram na Faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo, segundo o jornal The Times of Israel. Alguns deles levam combustível e gás de cozinha para organizações de ajuda humanitária da ONU.

Tags:

Egito