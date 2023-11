SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entusiastas da arquitetura e amantes da história podem explorar a estrutura de Roma Antiga sem sair de casa: uma nova reconstrução interativa 3D da cidade está disponível no site da Flyover Zone, uma empresa de tecnologia educacional. Há 12 distorções temporais, que permitem alternar entre vistas da cidade atual para vistas equivalentes no século 4º.

A reconstrução permite que os espectadores sejam transportados, de maneira remota, para o período de apogeu do Império Romano no ano 320 d.C, pouco antes de a capital ser transferida para Constantinopla.

Rome Reborn: Flight over Ancient Rome (https://www.flyoverzone.com/rome-reborn-flight-over-rome/) traz uma experiência imersiva ao usuário em visitas às ruas e aos monumentos icônicos da época, como o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão, quando a cidade era uma das mais populosas do continente europeu e abrigava cerca de 7.000 edifícios espalhados por 13,6 quilômetros quadrados.

A iniciativa, do professor e arqueólogo Bernard Frischer, é resultado de mais de 27 anos de trabalho colaborativo internacional e combina ferramentas digitais para pesquisas da história e cultura local. Em 1974, ele visitou o Museu da Civilização Romana, enquanto erra bolsista e encontrou um modelo físico da representação de Roma Antiga. Posteriormente, trabalhou na elaboração de uma versão computadorizada.

À medida que descobertas arqueológicas e outras interpretações sobre a vida cotidiana dos romanos do século 4º surgem, a equipe da Flyover Zone modifica o Rome Reborn para uma visualização mais completa da cidade. A versão 4.0, atualização mais recente, é de novembro de 2023 e recebe um maior grau de realismo, com novas bases de dados urbanos e recriações de monumentos que ainda não estavam presentes nas versões anteriores: Termas de Caracalla, templos no Monte Capitolino e estruturas no distrito dos teatros, como o Estádio de Domiciano (atual Piazza Navona) e os teatros de Balbo, Marcelo e Pompeu, o Grande.

O público pode desvendar os segredos de uma das civilizações mais influentes da história e compreender mais detalhes de sua herança cultural para a humanidade. Em 39 paradas, Bernard Fischer apresenta explicações sobre geografia, economia, habitação, infraestrutura urbana e organização espacial, além de cuidados de saúde, instalações recreativas e instituições religiosas de Roma.

A Flyover Zone também oferece outros 13 passeios virtuais na plataforma Yorescape.com -gratuitos nos primeiros sete dias-, incluindo a Acrópole, na Grécia, e a Tumba do faraó Ramsés 6º, no Egito, com recursos da computação gráfica avançada.