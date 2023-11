SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi multado em £ 500 (cerca de R$ 3 mil) e suspenso das estradas por um ano, na Escócia, por dirigir com o para-brisas e as janelas congelados.

David Hyslop, 54, foi flagrado por policiais em Dumfries, em dezembro do ano passado, segundo o jornal inglês Daily Mail. Ele foi acusado de infrações de trânsito e condenado por direção perigosa na semana passada.

Imagens divulgadas pela polícia escocesa mostram as janelas cobertas por gelo, com uma leve abertura próxima aos retrovisores. O para-brisas também aparece com uma parte da visão do motorista liberada, em meio ao vidro congelado.

O policial Gavin McHallum pediu atenção nas estradas após a condenação de Hyslop. "Espero que este caso sirva como um lembrete da importância de garantir que seu veículo esteja em condições seguras para circular em nossas estradas".