SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos seis cidadãos da Tailândia sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro passado serão libertados nesta segunda (27) ao lado de outros 11 cidadãos de Israel, informaram meios de comunicação egípcios.

Ao longo dos últimos quatro dias de cessar-fogo na guerra, 17 pessoas do país asiático já foram libertadas pela facção terrorista.

Há forte presença de mão de obra tailandesa, em especial nas comunidades agrícolas do sul de Israel, justamente a porção territorial atacada por membros do Hamas.

Em 2012, Tel Aviv firmou com Bancoc um acordo para empregar no campo trabalhadores tailandeses, que desde então se destacaram no setor agrícola, ainda que haja diversas denúncias de abusos cometidos contra eles.