SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo terrorista Hamas divulgou nesta quinta-feira (30) um vídeo que parece indicar que o patriarca dos Bibas, família sequestrada pelo Hamas que ganhou as manchetes israelenses nas últimas semanas, continua vivo, noticiou o jornal Times of Israel.

No dia anterior, a facção palestina havia afirmado que os outros três membros da família, a mãe e os dois filhos, tinham morrido. A informação, que não foi confirmada por Tel Aviv, chocou a sociedade civil do país -o caçula, Kfir Bibas, tinha só 10 meses de idade, e era o mais novo dos cerca de 240 reféns levados à Faixa de Gaza. Mais de cem desses foram soltos nos últimos dias em decorrência de um acordo do governo israelense com o Hamas.

Todos os Bibas foram capturados durante os ataques 7 de outubro. Mas o pai, Yarden Bibas, 34, não estava junto com a esposa, Shiri, 32, e os filhos Ariel, 4, e Kfir no momento em que passou para as mãos do Hamas.