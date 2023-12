SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que vai continuar a guerra até seu país "atingir todos os objetivos".

Netanyahu disse que um desses objetivos é conquistar uma "vitória total" contra o grupo extremista Hamas. "Não há como conquistar essa vitória sem continuar a incursão terrestre [na Faixa de Gaza]", disse o premiê israelense em pronunciamento na noite de ontem.

Ele ainda afirmou que luta uma guerra que considera "justa". "Não ficaremos de braços cruzados diante da agressão contra nós. Estamos respondendo os ataques muitas vezes", acrescentou Netanyahu.

Israel fez novos ataques na Faixa de Gaza hoje. Ofensiva foi retomada após as Forças de Defesa israelenses anunciarem a morte de dois de seus soldados no campo de batalha.

O território palestino foi alvo da ofensiva de Israel por vias aéreas e terrestres. Autoridades de Israel disseram que foram efetuados ataques a túneis, centros de comando e armazéns de munições durante a madrugada. Em um deles, um drone teria "eliminado" um grupo de soldados do Hamas, segundo Israel.

Dois soldados de Israel mortos

Horas antes da retomada dos ataques à Faixa de Gaza, as Forças de Defesa israelenses anunciaram a morte de dois oficiais em campo de batalha. Eles foram identificados como Aschalwu Sama, 20, e Or Brandes, 25. Em publicação no Facebook, a tia de Brandes o descreveu como "amável e amado".

O Hamas disse ter matado um "grande número" de soldados israelenses. Segundo a brigada militar do grupo extremista, esses oficiais foram mortos nas proximidades da vila de Juhor ad-Dik, na Cidade de Gaza, após a detonação de três explosivos.

Israel diz que também houve ataques vindos da Síria. Em resposta, as forças militares do país bombardearam o local de onde teriam sido disparados os foguetes sírios. Alvos no sul do Líbano também foram atingidos por Israel após mísseis antitanque serem disparados da região de Yiftah. Em comunicado, o Hezbollah assumiu a autoria desse ataque.

Hamas só troca de reféns com cessar-fogo

"Não há negociações agora sobre a trégua". Em entrevista à Al Jazeera, o vice-chefe do gabinete político do Hamas, Saleh al-Arouri, pediu um cessar-fogo "abrangente e definitivo", mas afirmou que não há conversas sobre isso.

"A ocupação insiste que ainda há mulheres e crianças detidas, mas dissemos que entregamos todas elas. Os restantes prisioneiros em Gaza são soldados e civis que serviram no exército de ocupação", disse Arouri.