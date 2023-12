SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, disse que mais de 70 pessoas esperam autorização para deixar Gaza e seguirem para o Brasil.

O grupo de 74 pessoas inclui brasileiros e parentes, e já está em Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. O primeiro grupo de repatriados, composto por 32 pessoas e que fez o mesmo caminho, chegou ao Brasil em 13 de novembro.

Mais detalhes sobre a lista de pessoas que serão trazidas ao Brasil só serão repassados quando a relação for aprovada, explicou o embaixador.

Hoje, no 60º dia de guerra, o Itamaraty foi obrigado a colocar brasileiros e familiares palestinos em novos abrigos, depois que Israel ampliou sua ofensiva sobre o Sul de Gaza, nos últimos dois dias.

Membros do governo confirmaram ao colunista do UOL Jamil Chade que quatro casas foram alugadas em Rafah como forma de garantir que, autorizadas, essas pessoas possam cruzar para o país vizinho de forma rápida. 41 delas estão em casas alugadas pelo Itamaraty. O restante continua em seus respectivos apartamentos e residências.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 15.899 pessoas morreram pelos bombardeios israelenses no território palestino desde 7 de outubro, dia em que o conflito teve início.

Israel bombardeia o enclave em resposta ao ataque realizado pelos militantes do Hamas no qual mataram cerca de 1.200 pessoas, civis em sua maioria, e sequestraram 240, de acordo com as autoridades.