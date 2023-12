SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Escritório de Representação do Brasil na Cisjordânia informou que 85 brasileiros e familiares palestinos ainda residentes na Faixa de Gaza foram concentrados em Rafah, perto do posto de fronteira com o Egito.

Segundo o embaixador Alessandro Candeas, "aguardamos apenas a autorização para a evacuação".

As outras 17 pessoas que também manifestaram desejo de deixar Gaza com ajuda do Brasil ainda estão espalhadas por outros pontos do território palestino, que sofre intensos bombardeios e operações terrestres na nova fase da guerra, iniciada após o fim da trégua de sete dias que estava em vigor até a sexta (1º).

O grupo está em quatro casas alugadas em Rafah, e seus nomes estão sob análise de Israel e do Egito ?mas não há ainda nenhuma perspectiva de reabertura do posto de fronteira, devido à intensidade da guerra.

A maior parte dessas pessoas é palestina com parentes no Brasil. Antes, o Itamaraty havia conseguido repatriar 32 moradores de Gaza, outros 32 da Cisjordânia e 1.410 de Israel.