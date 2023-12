SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (9), com destino ao Egito, onde deverá resgatar brasileiros e familiares que tentam fugir da guerra que se desenrola na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro.

A aeronave KC-30 levantou voo do aeroporto do Galeão às 5h08 e vai viajar direto para o Aeroporto Internacional do Cairo por 15 horas. A previsão é que o veículo pouse no país africano às 3h locais deste domingo (10) ?22h deste sábado, no horário de Brasília.

Como noticiou a coluna da Mônica Bergamo, na Folha, mais cedo, um grupo de pelo menos 43 brasileiros já deixou a Faixa de Gaza e, após cruzar a fronteira pela cidade de Rafah, aguarda no Egito a viagem para o Brasil.

Eles serão o segundo grupo de repatriados do território ?o primeiro desembarcou em Brasília no dia 14 de novembro. Na ocasião, parte dos palestinos com nacionalidade brasileira e seus familiares quiseram permanecer em Gaza a espera de um cessar-fogo.

Na última sexta-feira (8), um dos repatriados em novembro, Hasan Rabee, afirmou em sua conta no Instagram que sua tia e os filhos dela ficaram gravemente feridos após bombardeios em Khan Yunis, cidade no sul de Gaza para onde grande parte dos palestinos fugiram após um ultimato de Tel Aviv para sair esvaziar o norte. Dois dos netos de sua parente, afirmou ele, morreram no ataque.

Na última quarta-feira (6), o Escritório de Representação do Brasil na Cisjordânia informou que 85 brasileiros e familiares palestinos estavam concentrados em Rafah. Na ocasião, o embaixador Alessandro Candeas afirmou que o grupo aguardava apenas a autorização para deixar o território.

As outras 17 pessoas que também manifestaram desejo de deixar Gaza com ajuda do Brasil ainda estavam espalhadas por outros pontos do território palestino, que sofre intensos bombardeios e operações terrestres na nova fase da guerra. A maior parte dessas pessoas é palestina com parentes no Brasil.