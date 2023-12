SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado Hasan Bitmez, 54, infartou logo após discursar no Parlamento do país sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

O momento em que o deputado encerra seu discurso, passa mal e cai ao chão foi gravado pelas câmeras do Parlamento da Turquia.

Ele teve um infarto e, ao cair, bateu a cabeça no chão de mármore. Ele foi socorrido por outros deputados e um deles chegou a fazer massagem cardíaca em Bitmez, segundo apurou a BBC.

Bitmez caiu logo após uma fala contra o posicionamento de Israel no conflito. "Mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles acham que, se se livrarem de nós, não haverá problema. Não conseguirão escapar do tormento da consciência. Mesmo que você escape do tormento da história, não poderá escapar da ira de Alá", afirmou. Segundos depois, ele já estava no chão, inconsciente.

O deputado foi retirado do Parlamento em uma maca e levado para o hospital. Ele é diabético e usa dois stents (tubos) cardíacos, informou a BBC.

O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, escreveu no X, antigo Twitter, que o deputado está internado na UTI do Hospital Municipal de Ankara Bilkent.