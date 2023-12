SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma montanha-russa no parque temático Universal Studios Japan, na cidade de Osaka, no Japão, parou no meio do caminho e deixou dezenas de pessoas presas de cabeça para baixo.

A operadora do parque afirmou que a montanha-russa Flying Dinosaur parou em um dos pontos mais altos por volta das 11h desta quinta-feira (14), segundo apurou a NHK.

O carrinho da atração transportava 32 pessoas e parou a cerca de 40 metros acima do solo. A operadora diz que os funcionários do parque conduziram os clientes para um local seguro, fazendo-os descer uma escada de emergência.

Ninguém se feriu durante a operação de descida do equipamento. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o compartimento fica parado num dos pontos mais altos da atração.

Segundo a operadora do parque, a montanha-russa para automaticamente se sensores instalados na atração detectarem alguma anormalidade. Porém, a causa exata do incidente permanece desconhecida.

Flying Dinosaur é uma das principais atrações do parque. O passeio atinge alturas de até 46 metros, enquanto as pessoas são "balançadas 360 graus pelo mundo do Jurassic Park", segundo o site do empreendimento.