SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel comunicou ao Itamaraty que vai autorizar a saída de parte dos brasileiros e familiares que ainda estão na Faixa de Gaza. Ainda não há uma data definida para a liberação.

A autorização é para que 16 pessoas deixem Gaza por meio da saída de Rafah. O governo brasileiro, porém, faz uma busca e levantamento de outras pessoas que tenham interesse em deixar a região e, portanto, a lista pode aumentar.

Estes nomes fazem parte da lista de 24 refugiados que não puderam deixar a região no início do mês. Na mesma relação, estavam as 47 pessoas que conseguiram deixar a área e voaram ao Brasil, em 10 de dezembro.

Desde o início do conflito, mais de 1.500 passageiros e mais de 50 animais domésticos foram repatriados em dez voos da Força Aérea Brasileira.

Último voo da FAB trouxe 48 pessoas ao Brasil

No início do mês, embarcaram 27 menores, 16 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 36 palestinos.

No Cairo, ainda embarcou uma 48ª passageira. Trata-se de uma irmã, brasileira, filha de Marwan Abusaada, que não conseguiu cruzar a fronteira entre Gaza e o Egito. Formada em medicina, ela tem 22 anos de idade.

Segundo o governo, ela havia cruzado a fronteira dias antes com o marido canadense e se juntou aos resgatados que viajam ao Brasil. Ela é filha de uma das integrantes do grupo de repatriados em Gaza.

"Agradeço ao governo do Brasil pelos esforços. Sinceramente, o que a embaixada forneceu não é fornecido por nenhuma no mundo. Que Deus os abençoe e obrigado", afirmou Marwan Abusaada.