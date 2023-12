SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Forças de Defesa de Israel afirmam ter realizado ataques contra mais de 300 alvos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas. Alguns dos ataques foram dirigidos por tropas terrestres contra agentes do Hamas em meio a batalhas.

O gabinete de Benjamin Netanyahu confirmou que os ataques da Força Aérea e da Marinha no último dia mataram dezenas de agentes do Hamas destruíram infraestrutura do grupo palestino extremista.

Um dos bombardeios teve como alvo um lançador de foguetes do Hamas usado para disparar projéteis de longo alcance no centro de Israel, segundo comunicado do governo israelense.

No sul de Gaza, soldados invadiram locais do Hamas em Khan Younis depois de terem sido atacados por militantes armados. Não há confirmação de mortes.

Tropas de Israel localizaram esconderijo de armas, munições, dispositivos explosivos e cerca de 20 morteiros na Faixa de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel afirmam ter realizado ataques com mísseis contra uma série de locais do Hezbollah no sul do Líbano.

Os locais incluem instalações militares com operação de membros do Hezbollah e outras infraestruturas, de acordo com as IDF (sigla em inglês).

Tel Aviv confirma que outro soldado foi morto lutando contra o Hamas na Faixa de Gaza. São 133 militares mortos desde o começo da incursão terrestre no enclave.