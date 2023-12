SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros em uma universidade de Praga, a capital da República Tcheca, deixou "vários mortos e feridos" nesta quinta-feira (21), segundo autoridades. O atirador foi morto pela polícia local.

Não há detalhes sobre a motivação do crime nem sobre o número exato de vítimas. O ataque ocorreu pouco depois das 15h no horário local (11h em Brasília). A praça de Jan Palach, onde fica a universidade, foi isolada pelas autoridades. "Todo o edifício está sendo esvaziado. Há vários mortos e dezenas de feridos no local", disse a polícia em nota.

Uma mensagem enviada a funcionários e alunos da Faculdade de Letras da Universidade Charles obtida pela agência de notícias Reuters informava que um atirador estava em um dos edifícios da instituição e que as pessoas deveriam permanecer "quietas".

Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias pessoas correndo em uma ponte turística de Praga. Em outra gravação, dezenas de viaturas policiais aparecem no local e barulhos que parecem ser tiros podem ser ouvidos. As imagens não puderam ser comprovadas de maneira independente.

