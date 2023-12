SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O terceiro grupo de brasileiros e palestinos que recebeu autorização para deixar a Faixa de Gaza embarcou do Cairo, no Egito, para Brasília, nesta sexta- (22).

O grupo é composto por 16 brasileiros e com dupla nacionalidade e 14 familiares palestinos. São 14 crianças, 11 mulheres e cinco homens. Dois homens que chegaram a cruzar a fronteira na quinta-feira (21) não embarcaram ?um senhor de 73 anos, por razões médicas, e um outro que decidiu não viajar.

A chegada do grupo está prevista para as 7h30 de sábado (23) na Base Aérea de Brasília. O avião decolou às 21h55, do horário local (16h55 no horário de Brasília), do aeroporto do Cairo, no Egito, com 30 brasileiros e familiares resgatados de Gaza.

Assim como os dois primeiros grupos, o terceiro também embarcou em um avião da FAB. As informações foram confirmadas pelo embaixador do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, Alessandro Candeas.

Após cruzar a fronteira, o grupo foi recebido pela equipe da Embaixada Brasileira no Egito e levado até o Cairo ?uma viagem de cerca de seis horas. Na capital egípcia, foram hospedados em um hotel. A organização foi feita pela representação diplomática brasileira.

ENVIO DE MANTIMENTOS E OUTRAS REPATRIAÇÕES

O governo brasileiro enviou ao Cairo um carregamento com seis toneladas de purificadores de água portáteis e kits para garantir a autonomia de energia. Segundo Candeas, a escassez de água potável na Faixa de Gaza é crítica, especialmente na área norte, o que faz com que as pessoas apelem com cada vez mais frequência a fontes salobras ou poluídas.

Em 9 de dezembro, o segundo grupo com 47 brasileiros e familiares deixou a Faixa de Gaza, após receber autorização de autoridades de Israel e Egito.

O primeiro grupo de brasileiros deixou a Faixa de Gaza em 12 de novembro. A lista era composta por 32 pessoas, que desembarcaram em Brasília no dia seguinte.