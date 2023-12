BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O grupo de 30 repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na manhã deste sábado (23) em mais uma operação de resgate do governo federal.

A maior parte dos que chegaram hoje é de crianças (14) e mulheres (11). Agora, eles seguem para São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória.

No total, já deixaram a Palestina mais de 140 brasileiros e parentes, sendo a maioria de Gaza.

Este é o terceiro voo da FAB (Força Aérea Brasileira) que chega de Gaza. A aeronave KC-30 também levou do Brasil para a região 150 purificadores com painéis solares como ajuda humanitária, que tem a capacidade de purificar 5.000 litros de água por dia.

Há uma expectativa do governo que este seja o último voo da FAB para repatriar brasileiros e familiares, uma vez que agora restam poucos no local.

"Ainda há um pequeno número que está lá que não pode vir por uma serie de razões, mas nós já estamos praticamente no fim dessas operações. Não há mais um número tão grande e acho que as próximas serão em doses menores, talvez em aviões comerciais, como for possível", disse o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) em entrevista à BandNews TV na sexta-feira (22).

O chefe do Itamaraty disse ainda que há menos de 20 brasileiros e familiares no local que ainda podem demonstrar interesse em retornar ao Brasil.