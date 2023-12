BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se encontrou, em Brasília, nesta segunda-feira (25), com repatriados da Faixa de Gaza.

Em discurso, ele voltou a defender a criação de um Estado palestino como solução para o histórico de conflitos. O presidente também disse que a destruição e as mortes de civis que estão ocorrendo na guerra Israel-Hamas são inaceitáveis.

"Quero dizer para vocês que não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Não é possível [aceitar] a morte de tantas mulheres e crianças, a destruição de todo o patrimônio que foi construído pelo povo palestino", afirmou Lula, durante evento na base da Força Aérea em Brasília.

Ele também defendeu a liberação de todos os brasileiros e familiares que possam estar na região em conflito. Para isso, disse que o governo brasileiro continuará conversando com todas as autoridades, inclusive com Israel. "Se tiver mais gente que a gente consiga liberar, a gente vai buscar e trazer de volta ao Brasil."

Na manhã deste sábado (23), um terceiro grupo de repatriados, com 30 pessoas que estavam na Faixa de Gaza, chegou ao Brasil em mais uma operação de resgate do governo federal.

"Vocês sabem que nós, cristãos, comemoramos hoje o nascimento de Jesus Cristo. Hoje é um dia de muita confraternização e eu quero que vocês tenham um almoço muito tranquilo, e nós vamos continuar cuidando de vocês da melhor forma possível. Não percam esperança na paz e tenham certeza que o Brasil é um lugar onde judeus e palestinos vivem em completa harmonia", disse Lula, que não almoçou com os repatriados.