SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tornado destruiu cerca de 100 casas e deixou milhares de residências sem energia na Grande Manchester, Reino Unido.

A polícia recebeu os primeiros relatos de moradores às 23h45 do horário local. Em razão da "gravidade dos danos", foi declarado estado de emergência em toda a região.

Não houve feridos, mas muitas pessoas deixaram suas casas. Aproximadamente 100 propriedades foram evacuadas após sofrerem danos nas áreas de Carrbrook e Millbrook.

O evento climático também prejudicou viagens. Diversas empresas ferroviárias suspendendo seus serviços e aconselharam seus clientes a não viajarem nas próximas horas.

O tornado durou "cerca de 15 segundos", afirmou Andy Turner ao site britânico MailOnline. "O carro da minha esposa está perdido, meu carro sofreu com o impacto de uma árvore. Foi uma sorte que ninguém se machucou", disse.

A moradora Alison Atkinson disse à BBC Radio Manchester nunca ter visto algo do tipo. "Tem árvores caídas por todo lugar, as estradas estão fechadas, (...) as calçadas estão esburacadas. Nunca vi nada assim", disse.

A tempestade também levou chuva, nevasca e ventos fortes à Escócia. Por lá, o incidente afetou as redes elétricas depois que árvores, galhos e outros detritos caíram sobre as linhas de energia. Cerca de 25 mil casas ficaram sem luz.