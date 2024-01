Versão anterior do texto afirmava que o tsunami que atingiu a costa do Japão em 2011 desencadeou na usina de ?Fukushima fusões nucleares, que consistem na junção de dois núcleos de elementos químicos. O tsunami provocou fissões nucleares, processo de divisão do núcleo de um elemento químico pesado em outros dois mais leves que, por emitir grandes quantidades de energia, é usado em plantas nucleares e na construção de bombas atômicas. Além disso, Ishikawa, Niigata e Toyama são províncias, não municípios.

