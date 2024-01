SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Colisão e incêndio de aeronaves poderiam ter causado uma grande catástrofe no Japão. No entanto, graças ao treinamento da tripulação da Japan Airlines e obediência aos procedimentos, centenas de passageiros evacuaram o avião são e salvos.

Acidente envolvendo um avião da Japan Airlines, com 379 pessoas, e um avião da guarda costeira do Japão em 2 de janeiro no aeroporto Haneda, em Tóquio, causou incêndio nas duas aeronaves. Aeronave comercial estava aterrissando no local quando houve a colisão.

Dos seis tripulantes do avião da guarda costeira, cinco morreram. Já no avião Airbus A350, com quase 400 pessoas, não houve mortes e isso está sendo atribuído à rapidez da tripulação na orientação, e ao fato de os passageiros terem seguido as instruções.

O PROCEDIMENTO

Processo de evacuação de avião envolve informar (comunicar aos passageiros que deixem todos seus pertences para trás), abertura de portas de emergência e ativação de escorregadores e saída da aeronave pela saída mais próxima.

Tripulantes tiveram que gritar e usar megafones para informar os passageiros, pois o sistema de comunicação do avião parou de funcionar, de acordo com comunicado da Japan Airlines.

Das saídas de emergência, apenas três da parte da frente do avião foram usadas para evacuação por meio de escorregadores de emergência. As portas do meio e de trás foram danificadas com a colisão.

Ao todo, evacuação levou minutos. Rapidez nas instruções e sobretudo a disposição dos passageiros de abandonar os pertences são vistos por especialistas como fator determinante para o sucesso da operação.