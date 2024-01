BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - Uma juíza do condado de Clark, onde fica Las Vegas, nos Estados Unidos, foi atacada pelo réu no tribunal após negar liberdade condicional e sentenciá-lo em caso de agressão nesta quarta-feira (3).

Um vídeo da sessão mostra o momento em que o defensor solicita à juíza Mary Kay Holthus a liberdade condicional do réu, Deobra Redden, 30, dizendo que "valia o risco" e que o cliente tinha passado por tratamento de psiquiátrico ?registros da corte mostram que ele passou por avaliação e estaria apto a ser julgado, de acordo com a imprensa local.

A juíza agradece o pedido, mas nega e diz achar que "é hora de ele [o réu] sentir o gosto de outra coisa, não posso ignorar esse histórico". Segundo a imprensa local, ele já havia sido condenado por três crimes desde 2015.

Neste momento, Redden xinga a Holthus, corre em direção à mesa da juíza e salta por cima da bancada mirando o pescoço dela. Um funcionário do tribunal que estava ao seu lado tenta conter o agressor e é ajudado por seguranças e outros presentes. O homem bate nos envolvidos e também recebe socos ao ser contido.

A porta-voz do tribunal afirmou que Holthus "sofreu alguns ferimentos" e está "sendo monitorada". Um policial também ficou ferido no ataque e foi levado ao hospital com ferimentos também leves.

"Estamos revisando todos os nossos protocolos e faremos o que for necessário para proteger o judiciário, o público e nossos funcionários", disse a porta-voz.