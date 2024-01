SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque feito por um drone americano matou o comandante de um grupo pró-Irã baseado em Bagdá nesta quinta (4).

Mushtaq Taleb al-Saidi, conhecido como Abu Taqwa, era o chefe do Harakat Hezbollah al-Nujaba. Ele morreu ao lado de mais um companheiro, e outros cinco integrantes do grupo ficaram feridos.

Desde o começo da guerra Israel-Hamas, grupos como o de Saidi atacaram bases americanas no Iraque e na Síria como parte da pressão sobre o apoio americano a Tel Aviv no conflito.

O incidente ocorre um dia depois do mortífero atentado que deixou quase 100 mortos no Irã, pelo qual o país jurou vingança apesar de ainda não ter acusado ninguém pela autoria, e dois dias após Israel matar em um ataque com drone um chefe do Hamas que morava protegido pelo Hezbollah libanês em Beirute.

Os incidentes elevam o temor de uma guerra regional mais ampla.