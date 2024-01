SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Israel matar um líder do Hamas no Líbano e o Irã sofrer um atentado que deixou ao menos 84 mortos, mais uma ação violenta elevou a tensão no Oriente Médio, em chamas desde que o grupo terrorista palestino atacou o Estado judeu e disparou uma violenta guerra retaliatória na Faixa de Gaza.

Nesta quinta (4), os Estados Unidos promoveram um ataque com drone para matar em Bagdá o chefe de um grupo pró-Irã baseado no Iraque, Mushtaq Taleb al-Saidi, conhecido como Abu Taqwa.

Ele foi morto ao lado de outro integrante do Harakat Hezbollah al-Nujaba, organização apoiada por Teerã considerada responsável por vários ataques contra bases e postos militares americanos no Iraque desde o início da guerra em Israel, em 7 de outubro.

O principal alvo desse e de outros grupos é a base iraquiana de Ain al-Asad, no centro-norte do Iraque, de onde os EUA lançam ataques com drones em toda a região ?inclusive, provavelmente, o que matou Saidi. Outro companheiro do líder foi morto, e cinco pessoas ficaram feridas segundo a imprensa iraquiana.

A autoria foi confirmada extraoficialmente por autoridades do Pentágono a repórteres, seguindo a praxe de divulgação envergonhada desses episódios. A morte de Saleh al-Arouri em Beirute, na terça (2), nem sequer foi admitida por Israel ?embora não seja segredo para ninguém, até dados comentários posteriores das Forças de Defesa do país, de que nenhum líder do Hamas está seguro na região.

Já o atentado brutal contra uma cerimônia que relembrava os quatro anos do assassinato do principal general iraniano, Qassim Suleimani, segue coberto de mistério. O militar foi morto também em Bagdá pelos EUA em 2020, em um ataque com drone ordenado pelo então presidente Donald Trump.

Suleimani era o cérebro por trás da estratégia de Teerã de confrontar interesses americanos e israelenses no Oriente Médio por meio do apoio a grupos terroristas e organizações paramilitares. Na conta entram tanto xiitas, aderentes do mesmo ramo minoritário do Islã que tem no Irã seu centro, como o Hezbollah libanês, e sunitas, do grupo majoritário do muçulmanismo, como o Hamas.

As ações americanas e israelenses na região, com a exceção óbvia de guerras abertas, costumam ser pontuais ?ataques com drones, por exemplo. Com isso, analistas consideram improvável a participação dos aliados no atentado com duas bombas contra uma multidão no Irã, e mesmo Teerã não acusou ninguém ainda. Os EUA, que negaram envolvimento, defenderam essa visão.

A Guarda Republicana, elite militar do país da qual Suleimani era comandante da principal força, repetiu as palavras do presidente Ebrahim Raisi e do líder supremo Ali Khamenei de vingança nesta quinta, mas sem citar alvos.

Desnecessário dizer que o ataque americano em Bagdá irá alimentar ainda mais o caldo de tensão e suspeitas no Oriente Médio. O país árabe tem uma posição única: após a guerra de 2003 e a presença continuada dos EUA, hoje tem resquícios americanos importantes, mas está alinhado ao vizinho Irã.

Ambos países têm maioria xiita (90%-95% no Irã, 65%-70% no Iraque) e travaram uma sangrenta guerra nos anos 1980, quando Bagdá era comandada pela minoria sunita liderada por Saddam Hussein ?executado em 2006. Hoje, estão bastante próximos.

Ainda assim, há um número incerto de bases iraquianas usadas por forças americanas para treinamento de soldados locais e ataques a posições remanescentes do grupo terrorista Estado Islâmico na região. Na prática, em um arranjo instável, elas são usadas para outros fins também. Há cerca de 2.500 soldados americanos no país, além de outros 900 em postos na Síria, também objeto de ataques de forças pró-Irã.

Ali, a situação é ainda mais complexa, dada a guerra civil em curso e a presença de potências como Rússia, Turquia e Irã em campo. Israel tem bombardeado com frequência o país, com quem está tecnicamente em guerra ?em 1967, anexou dos árabes as colinas de Golã.

Desde o começo da guerra, o governo de Joe Biden incrementou suas forças na região, enviando aeronaves, sistemas antiaéreos e dois grupos de porta-aviões para garantir seu apoio a Israel. Por ora, isso dissuadiu o Irã de entrar diretamente na guerra.

Entre seus prepostos, o Hezbollah também mantém um ritmo baixo de engajamento, com trocas de fogo diárias com Israel ?nesta quinta, um comandante do grupo no sul do Líbano (40%-50% de xiitas) estava entre os cinco mortos em um ataque. Mas nada de guerra aberta, como ocorreu pela última vez em 2006.

Já os houthis do Iêmen, xiitas como cerca de 40% da população e apoiados por Teerã na guerra civil que consome o país desde 2014, têm tido mais eficácia em termos de impacto: seus ataques a navios no mar Vermelho, quase diários, obrigaram empresas de transporte a mudar rotas, encarecendo custos e levando os EUA a formar uma força-tarefa naval para tentar coibir as ações.

O desenho todo, desta forma, sugere as frentes caso a guerra hoje focada em Gaza de fato escale. Nesta quinta, Israel intensificou suas ações no sul da faixa, em Khan Yunis. Segundo os palestinos, já morreram 22,4 mil pessoas na região na guerra. O atentado do Hamas que a disparou matou 1.200, e ainda há 129 reféns tomados pelo grupo.