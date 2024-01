SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ladrão ficou sem a perna protética e foi abandonado pelo comparsa ao tentar fugir após assaltar duas mulheres em uma rua de Mar del Plata, na Argentina.

Elas estavam próximas a um carro quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta. Um deles desce do veículo, supostamente armado, e anuncia o assalto, enquanto o outro aguarda.

O assaltante tenta subir novamente na moto após o roubo, mas o piloto, que usava uma prótese em uma das pernas, se desequilibra e cai. Nesse momento, as mulheres correm atrás do comparsa, tentando recuperar os bens capturados no assalto.

Ele foge em direção à moto para escapar das vítimas, pega a prótese do comparsa caída no chão, e tenta ajudá-lo a levantar para conseguir fugir. No entanto, a moto apresenta problemas e para, obrigando os dois a empurrá-la enquanto ainda tentam escapar.

O ladrão sem a perna é deixado para trás pelo comparsa após poucos metros em uma nova tentativa de fazer a moto funcionar. Ele levanta a moto e passa a empurrá-la sozinho.

O ladrão com deficiência é alcançado por dois homens que passavam pelo local e é agredido. Um deles o derruba com um chute. Em seguida, as duas mulheres que foram roubadas se aproximam do local onde o ladrão foi parado, antes de o vídeo ser interrompido.

Segundo a polícia, as mulheres não registraram a ocorrência na delegacia, conforme apurou o jornal argentino La Nación.