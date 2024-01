SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da companhia aérea Ryanair foi forçado a fazer um pouso de emergência na França depois que um passageiro britânico morreu repentinamente a bordo, a 11,5 mil metros (38.000 pés) de altitude.

Os passageiros embarcaram no avião em Málaga, na Espanha, com direção ao aeroporto de Manchester, na Inglaterra. No entanto, o piloto foi forçado a desviar o avião para Bordeaux, na França. O incidente, reportado nesta sexta-feira (12), ocorreu no domingo (7), segundo apurou o jornal britânico Daily Mirror.

Após ter passado mal, o homem recebeu atendimento de emergência, com medidas de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) de um passageiro que se apresentou para ajudar. Testemunhas informaram que uma pessoa desmaiou devido ao estresse.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou que o passageiro morto era cidadão britânico e que a sua família está recebendo apoio do governo.

Uma passageira disse que, após aterrissar em Bordeux, foi informada que receberia alojamento alternativo. No entanto, as opções de transporte eram limitadas e muitos acabaram dormindo no aeroporto, antes de finalmente conseguirem voar para Manchester, no dia seguinte.

A Ryanair não é obrigada a reembolsar os clientes devido à emergência médica que levou ao desvio e subsequente atraso na viagem para casa. A companhia aérea, porém, diz ter oferecido acomodação a todos os passageiros e avisou que eles poderiam reivindicar o reembolso dos custos de traslado até o hotel, devido às opções limitadas de transporte, revelou o Manchester Evening News .