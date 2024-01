SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Élder Paisios, apelidado de 'Nostradamus grego', que previu o Brexit, a guerra da Ucrânia e o confilto na Faixa de Gaza, disse que a escalada da violência na região levaria à Terceira Guerra Mundial.

O conflito no Oriente Médio, segundo o profeta, vai levar à Terceira Guerra Mundial. "A Palestina se tornará um campo de batalha, o Mar Morto se tornará um túmulo. Esta será a primeira parte, mas haverá uma segunda parte", previu Paisios, que morreu em 1994.

O profeta afirmou que a Rússia entraria no conflito. "O Oriente Médio vai se tornar um campo de guerras, no qual os russos também participarão. Uma grande guerra irá estourar entre os russos e os europeus em Istambul e muito sangue será derramado", disse.

Desde 7 de outubro a ofensiva militar israelense já deixou mais de 20 mil mortos. O exército israelense reagiu após ataque terrorista do grupo extremista Hamas.

QUEM FOI O PROFETA

Nascido como Arsenios Eznepidis em 1924, em Pharasa, Élder Paisios e sua família tornaram-se refugiados na Grécia. Em 1949, ele se tornou monge no Monte Athos, no nordeste da Grécia, adotando um estilo de vida ascético. Após uma breve pausa no Monte Sinai, dedicou grande parte de sua vida a essa prática.

O Monte Athos é um local significativo na fé ortodoxa, recebendo até a visita do líder russo Putin em 2016. Paisios, comparado a Nostradamus, fez diversas profecias ao longo de sua vida, incluindo uma guerra futura entre Rússia e Turquia, resultando na expansão das fronteiras gregas. Ele também previu a dissolução da União Europeia pelo Reino Unido e pelos EUA.

A gentileza e habilidade única de consolar as pessoas fizeram de Paisios uma figura popular. Após uma batalha contra o câncer, que considerou um cumprimento de seu serviço a Deus, ele morreu em 1994, sendo proclamado Santo da Igreja Ortodoxa em 2015, especialmente na Grécia, Chipre e Rússia. Anualmente, em 12 de julho, milhares de fiéis visitam seu túmulo para homenageá-lo.