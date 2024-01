SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comunidade internacional, Estados Unidos à frente, está assistindo impassível o Irã cruzar as linhas vermelhas estabelecidas por seus adversários rumo à fabricação de uma bomba atômica.

Esta é a avaliação de Rafael Grossi, o diretor-geral da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), responsável por mediar as negociações que visam evitar que o regime dos aiatolás adquira armas nucleares.

"Não é porque você não olha para o problema que ele desaparece. A questão segue, e o Irã tem enriquecido urânio em níveis altos", afirmou o argentino em conversa com a Folha de S.Paulo na segunda (15), por Zoom da sede da AIEA em Viena.

"A situação com o Irã é muito frustrante. Há uma redução da visibilidade que começou em 2021. Eu tomei medidas para mitigá-la, mas foram apenas parcialmente bem-sucedidas", disse ele. "O nível de cooperação hoje é mínimo."

Há dois anos e meio, o acesso de inspetores da AIEA dentro do escopo do acordo nuclear de 2015 está virtualmente cortado, com exceções pontuais. Aquele arranjo havia sido capitaneado pelos EUA sob o governo democrata de Barack Obama, mas foi rompido por seu sucessor republicano, Donald Trump, em 2018.

Grosso modo, o acordo previa o relaxamento de sanções econômicas contra Teerã em troca do compromisso, monitorado pela AIEA, de que o programa nuclear do país teria apenas fins pacíficos. Trump via um embuste nos termos.

A volta dos democratas ao poder com Joe Biden em 2021 foi acompanhada pela promessa da retomada de negociações. "Não aconteceu nada", afirmou Grossi, e o Irã voltou a operar seu programa de forma acelerada e sem vigilância. "É notável como temos uma capacidade de se acostumar [com a situação]."

Ele aponta o dedo para a comunidade internacional como um todo. "Há uma falta de foco nela devido aos processos eleitorais [como o provável tira-teima entre Biden e Trump em novembro], à guerra na Faixa de Gaza, à Guerra da Ucrânia. A agenda está lotada", disse.

"Todas as linhas vermelhas de que eles falavam, de que [o premiê israelense Binyamin] Netanyahu falava, foram ultrapassadas completamente", citou, em referências às ameaças feitas por Israel de atacar o Irã caso o país quisesse obter armas nucleares.

Israel é 1 das 9 potências nucleares do mundo, a única que não o admite, mas seu arsenal é estimado por entidades como a Federação dos Cientistas Americanos em 90 ogivas. Teerã prega o fim do Estado judeu, assim como o aliado Hamas ora em guerra com os israelenses e seus parceiros como o Hezbollah libanês e os houthis do Iêmen.

Até por sua posição de mediador, Grossi mede algumas palavras. Questionado o quão perto da bomba está o Irã, devolveu a bola para o vice-presidente do país, Mohammad Eslami, que também gerencia o programa nuclear local.

No domingo (14), Eslami afirmou no Azerbaijão que seu país não deseja ter o artefato, mas pode construí-la a qualquer momento. "É muito preocupante. Eu não tenho informação de que há um programa bélico, não posso mentir. Mas certamente há uma situação de latência. É uma confissão [do iraniano]", sustenta Grossi.

No fim de dezembro, relatório da AIEA apontou que o Irã aumentou em 27% o ritmo de enriquecimento de urânio no país. Teerã tem agora 4.745 kg do produto com mais de 20% de enriquecimento, o suficiente para reatores de propulsão naval e algumas aplicações militares, volume 15 vezes maior do que o estabelecido no acordo de 2015.

A agência estimou em ao menos 128 kg com altos 60% de enriquecimento, material que pode ser usado em talvez três bombas atômicas menos potentes --a taxa usual nas armas russas e americanas é ao menos de 90%.

O enriquecimento é um processo no qual o gás hexafluoreto de urânio, obtido a partir de uma pasta do minério chamada "yellow cake" (bolo amarelo, por sua cor), é girado em poderosas centrífugas para separar seus átomos mais leves, usados na fissão nuclear --seja controlada em reatores ou libertada em bombas.

Grossi diz ainda ter esperança de engajar os iranianos, embora admita que seus encontros com o presidente Ebrahim Raisi e outras autoridades "lamentavelmente não frutificaram soluções". "É minha obrigação, quero renovar o diálogo, sempre abri uma porta a mais", diz.

SITUAÇÃO NA UCRÂNIA SEGUE TENSA

O argentino também segue preocupado com a situação na usina ucraniana de Zaporíjia, a maior da Europa, ocupada pelos russos desde o início da invasão de 2022. "É uma situação sem paralelo em termos de riscos", afirmou.

Ele já esteve nove vezes na Ucrânia e três, na usina, onde a AIEA tem um time de até cinco técnicos supervisionando as condições. "Nossa presença está estabilizada", afirmou. O mais recente relatório se queixava de que Moscou não dava acesso completo a todos os seis reatores, cinco dos quais estão desligados.

Questionado sobre qual o momento de maior tensão da crise, que pegou o mundo de surpresa e reacendeu temores do acidente de 1986 em Tchernóbil, não muito distante dali na Ucrânia soviética, Grossi diz que "todos".

"Houve três ataques diretos à usina e sete blecautes, que são tão perigosos quanto porque a falta de alimentação pode afetar o sistema de resfriamento do reator e causar um derretimento de seu núcleo", afirmou, descrevendo o pior pesadelo de quem trabalha com energia nuclear.