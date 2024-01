SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois militares dos Seals, a força de elite da Marinha americana, desapareceram após caírem no mar da Somália durante uma operação para apreender armas do Irã que estariam a caminho dos rebeldes houthis, disseram autoridades dos Estados Unidos mencionadas pelo jornal The New York Times.

Os agentes tentavam abordar uma pequena embarcação a vela, chamada Dhow, após informações da inteligência itens incluem sistemas de propulsão e ogivas para mísseis antinavio usados pelos houthis em ataques no mar americana. Durante a operação, um militar escorregou da escada de embarque e caiu na água. Outro membro da equipe pulou no mar para tentar resgatar o companheiro, mas os dois foram levados pela correnteza, de acordo com a publicação.

A operação ocorreu na última quinta-feira (11) e contou com o apoio de helicópteros e drones. Os militares disseram ter apreendido componentes de mísseis balísticos e de cruzeiro fabricados no Irã que seriam enviados ao Iêmen. Os Vermelho, além de componentes para defesa aérea.

A transferência de armas para o grupo rebelde baseado em território iemenita viola a lei internacional e uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, justificaram os militares. Os houthis, que apoiam o Hamas na guerra contra Israel, dominam parte do Iêmen numa guerra civil que se arrasta desde 2014.

Foi a primeira apreensão realizada pelas forças americanas de armas fornecidas pelo Irã aos houthis desde que o grupo rebelde iniciou os ataques na região, em 19 de novembro, segundo o New York Times. Durante a operação o mar estava agitado e a embarcação balançava fortemente. O governo americano descreve o desaparecimento dos militares como acidente.

Nos últimos dias as forças americanas e do Reino Unido fizeram uma série de ataques contra alvos houthis no Iêmen, aumentando os temores de que a guerra entre Israel e Hamas se espalhe pelo Oriente Médio. O grupo rebelde prometeu vingança e declarou guerra aos navios dos EUA no mar Vermelho.

Os rebeldes aliados ao Irã e ao Hamas atingiram com mísseis na segunda (15) um cargueiro americano perto de Áden, no sul iemenita. Um deles atingiu a embarcação, mas não houve vítimas, e os danos não impediram que a embarcação seguisse viagem.

A ação mostrou que os houthis permanecem na ofensiva após EUA e o Reino Unido terem lançado ataques contra suas posições e após a criação de uma força-tarefa, coordenada por Washington, para proteger rotas comerciais.

Cerca de 15% do comércio marítimo do mundo passa pela região. No canal de Suez, que liga o mar Vermelho ao Mediterrâneo, o trânsito caiu 90% desde o início dos ataques.

Historicamente especializados em missões de reconhecimento no mar, os Seals constituem, junto de seus colegas da Força Delta (Grupo especial antiterrorismo) e dos Boinas Verdes (Exército), a ponta de lança da gigantesca rede de serviços de Inteligência e Defesa dos Estados Unidos.

Dedicadas a missões de alto risco, os Seals foram responsáveis pela operação que matou o líder terrorista Osama bin Laden em 2011. A sigla do grupo representa os ambientes em que operam (sea, air, land ?ou mar, ar e terra).