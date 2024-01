A esposa e três filhos de José Adolfo Macias, o Fito, líder da poderosa gangue equatoriana Los Choneros, foram presos na Argentina.

Ao todo, oito familiares e auxiliares de Fito foram detidos na noite de ontem (18), em uma mansão alugada em Córdoba, a 700 quilômetros de Buenos Aires. As prisões são parte de uma ação integrada do corpo de elite da Polícia de Córdoba e das forças nacionais.

Fito, líder da poderosa gangue Los Choneros, provocou o caos no início deste mês no Equador após desaparecer de uma prisão na cidade de Guayaquil. Ele cumpria pena de 34 anos por associação com crime organizado, tráfico de drogas e homicídio.

Crise levou o presidente Daniel Noboa a declarar estado de emergência no país. Entre as cenas de violência, houve um ataque a um canal de televisão.

Inda Penarrieta, esposa do traficante, teria entrado na Argentina dez dias antes de seu marido escapar da prisão. Ela estaria ligada ao assassinato do promotor César Suárez, que investigava o ataque ao canal de televisão e inúmeros processos contra Los Choneros.

Três filhos de Fito, Michelle, 21, Ilse María, 12, e Lian Sejam, 4, estavam com a mãe no momento da prisão. Também foi detido um sobrinho de Fito, Javier Macías Alcivar; de um amigo da família, Ángel Zambrano Chiquito; e um funcionário, Denny Yadira Laines Basurto, segundo informou o jornal La Voz del Interior.

Todos foram levados para a Direção Provincial da Aeronáutica, de onde embarcaram em um avião com destino a Buenos Aires. Segundo a Direção Nacional de Migrações, todos serão extraditados para o Equador.