SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um deslizamento de terra na província de Yunnan, no sudoeste da China, neste domingo (21), matou pelo menos oito pessoas. O número ainda pode aumentar, já que operações de resgate continuam trabalhando em temperaturas abaixo de 0°C para tentar encontrar as dezenas de desaparecidos.

Em um primeiro momento, a China Central Television (CCTV) informou que o paradeiro de 47 pessoas de 18 famílias era desconhecido. Posteriormente, porém, oito pessoas foram encontradas sem sinais vitais, segundo a emissora estatal, e outras duas pessoas foram hospitalizadas com ferimentos na cabeça e no corpo, informou a comissão nacional de saúde.

O desastre aconteceu às 5h51 de domingo (18h51 de sábado no horário de Brasília) no condado de Zhenxiong da cidade de Zhaotong, nordeste de Yunnan.

Mais de 500 pessoas tiveram que deixar suas residências por causa do deslizamento ?segundo a CCTV, 18 casas foram atingidas. Quase 200 veículos e mil trabalhadores de resgate foram enviados para a remota e montanhosa região por causa do acidente, que ainda não tem causas claras.

Imagens de uma televisão local nas redes sociais mostram os socorristas em frente a um quartel de bombeiros entre flocos de neve. Outras imagens exibem os profissionais escavando entre os escombros à medida que pertences pessoais apareciam.

"Na hora, pensei que fosse um terremoto, mas depois vi que era a colina desmoronando", comentou um morador à CCTV. Um outro homem, de sobrenome Gu, disse à TV estatal da província vizinha de Guizhou que a montanha "simplesmente desmoronou". Quatro de seus parentes foram soterrados. "Eles estavam todos dormindo em suas casas", afirmou.

O líder chinês, Xi Jinping, pediu esforços para "reduzir o máximo possível o número de mortos", segundo a CCTV. "É necessário lidar adequadamente com o trabalho de alívio às famílias dos mortos e realocar as pessoas afetadas", afirmou o dirigente, de acordo com a TV estatal.

Deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, região na qual as cadeias montanhosas íngremes se encontram com o planalto do Himalaia. A China tem enfrentado uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns causados pelo clima extremo.

Em um deles, em agosto, mais de 20 pessoas morreram devido a um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas na cidade norte de Xi'an. Em setembro, as chuvas na região sul de Guanxi causaram um deslizamento que matou pelo menos sete pessoas, segundo a mídia local e, em junho, um deslizamento de terra na província sudoeste de Sichuan deixou 19 mortos.

