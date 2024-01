SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes israelenses tentaram impedir nesta quinta-feira (25) a entrada de suprimentos para a Faixa de Gaza.

O grupo, reunido na passagem de Kerem Shalom, na fronteira entre Israel, Gaza e Egito, tem entre seus integrantes familiares de reféns do grupo terrorista Hamas e exige que a ajuda humanitária aos palestinos seja interrompida até que os sequestrados sejam soltos.

Este é o segundo dia consecutivo em que eles tentam barrar o trânsito na rota. Inicialmente, parte do grupo foi impedida de ir em frente por um bloqueio rodoviário, mas as pessoas conseguiram passar, caminhando vários quilômetros em direção à fronteira.

Ao jornal Times of Israel, Tsufit Libman, cunhada do refém Elyakim Libman, 23, que trabalhava como segurança no festival Supernova, atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro, chamou a entrega de suprimentos à Gaza de "falha moral". "Enquanto não sabemos onde estão nossas famílias e se estão vivas, eles estão recebendo ajuda humanitária", disse, acusando os palestinos de "encobrir crimes" e ajudar o Hamas.