SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os rebeldes houthis do Iêmen seguiram com sua campanha para apoiar o Hamas na guerra contra Israel com ataques no mar Vermelho nesta sexta (26).

Desta vez, dispararam um míssil antinavio da costa iemenita contra o destróier americano USS Carney, que patrulhava águas no golfo de Áden, que liga o mar ao oceano Índico. O míssil foi abatido pelas defesas da embarcação dos EUA, sem danos.

Desde que os americanos passaram a atacar posições dos houthis, apoiados pelo Irã na guerra civil ora em cessar-fogo no Iêmen, os rebeldes declaram que atacariam não só navios que consideram ligados a Israel na região, mas também belonaves de Washington.