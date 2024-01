SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diplomata Samuel Pinheiro Guimarães Neto, secretário-geral do Itamaraty entre 2003 e 2008, durante os dois primeiros mandatos de Lula (PT) na Presidência, morreu na manhã desta segunda-feira (29), aos 84 anos. A informação foi confirmada pela própria pasta.

Em nota, o órgão afirma que foi o diplomata foi "protagonista na formulação e execução da política externa brasileira" na época em que serviu como diplomata. Também destacou-se na formulação de políticas de integração regional, sobretudo o Mercosul -em 2011, ele assumiu a representação brasileira no bloco.

Ainda de acordo com o comunicado, o atual ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lamentou a " perda do amigo pessoal" e expressou "as mais sentidas condolências" à família e aos amigos próximos de Guimarães Neto.