BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, considerou a deportação de um grupo de jovens que seriam imigrantes e são suspeitos de terem agredido dois policiais perto da Times Square, na cidade de Nova York, no último sábado (27). O ataque foi registrado por uma câmera de segurança.

"Eu acho que [a deportação] é algo que deve ser considerado. Se alguém comete um crime contra um policial no estado de Nova York e não está legalmente aqui, definitivamente isso é algo a ser considerado", afirmou Hochul.

A fala da governadora, uma democrata aliada do presidente Joe Biden, foi feita em cerimônia da força policial do estado em resposta a jornalistas, e coloca em xeque o status de Nova York como "santuário" para imigrantes.

O termo é usado de forma ampla nos Estados Unidos para se referir a jurisdições que adotam leis para dificultar a cooperação entre as forças de segurança locais e as autoridades federais de migração. A ideia de iniciativas do tipo é evitar que imigrantes em situação ilegal não deixem de procurar autoridades para denunciar crimes, por exemplo, por medo de serem detidos e deportados.

No estado de Nova York, forças de segurança estaduais não podem manter imigrantes em situação ilegal detidos para além do tempo previsto em eventual delito cometido, sob a justificativa de que os agentes do estado não têm autoridade para fazer detenções relativas ao status migratório de alguém.

Os EUA vivem crise migratória que extrapola a fronteira sul e tem sido politizada por republicanos em ano eleitoral. Governadores próximos ao ex-presidente Donald Trump, como o texano Greg Abbott, é um dos que mais se opõem às políticas da Casa Branca sobre o assunto e tem entrado em conflito com democratas de Nova York.

Recentemente, o Texas enviou uma série de ônibus com milhares de imigrantes para Nova York e outras cidades governadas por democratas. A chegada de grandes grupos, em pleno inverno, a esses locais tem se somado às dificuldades do grande fluxo migratório atual, superlotado abrigos e favorecido o aumento de restrições em locais vistos como amigáveis a migrantes.

Em meados do ano passado, a Prefeitura de Nova York implementou uma série de mudanças para tentar lidar com o afluxo de migrantes na cidade, entre elas o requerimento de que adultos refaçam o pedido para ficar em abrigos após 60 dias. Neste mês, a Prefeitura começou a despejar imigrantes que passaram desse limite.