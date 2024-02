SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e nove ficaram feridas -cinco delas em estado crítico- depois do desabamento de um hangar em construção perto do aeroporto de Boise City, estado de Idaho, nos EUA, na noite desta quarta-feira (31).

O hangar metálico, com 12 mil metros quadrados, desabou por volta das 17 horas (horário local), atingindo trabalhadores e pessoas próximas. Segundo informações do corpo de bombeiros local, cinco dos feridos estavam em estado crítico e foram levados para hospitais locais.

"Esta noite houve um colapso catastrófico de uma estrutura metálica em um canteiro de obras. Os socorristas encontraram um cenário caótico e trabalharam para proteger e resgatar as vítimas", disse Aaron Hummel, chefe de operações da divisão, em um comunicado.

Equipes de emergência, incluindo oito carros de bombeiros, três caminhões com escadas mecânicas e uma dúzia de ambulâncias compareceram ao local do desabamento, no cruzamento das ruas W. Rickenbacker St. e Luke Street, disseram autoridades no início da noite. A apuração é da ABC News.

Foram necessários guinchos para resgatar feridos. Um guindaste que estava sendo usado na construção do hangar também desabou.

As atividades do aeroporto não foram afetadas pelo incidente, cujas causas estão sendo investigadas. O Jackson Jet Center, responsável pelo hangar, publicou uma nota lamentando o ocorrido e agradecendo às autoridades pela pronta resposta ao desabamento.