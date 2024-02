SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher e seus dois filhos brasileiros morreram após um acidente de carro em Connecticut, nos Estados Unidos, no último domingo (4).

O carro em que estava a mulher, o marido e as duas crianças foi atingido na traseira por um caminhão. O acidente aconteceu no sentido norte da Rota 8, em Beacon Falls.

Os irmãos Laura Vitoria Alves Brito, 6, e Riquelme Alves Brito, 3, morreram após serem levados para o Hospital de Waterbury. A família era de Governador Valadares (MG) e estava morando em Brigdgeport.

A mãe, Andresa Alves de Brito, de 25 anos, também morreu depois da internação. Ela e o marido, de 33 anos e que dirigia o carro, precisaram ser encaminhados para tratar ferimentos graves. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O motorista do caminhão, 40, teve ferimentos leves. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente, conforme informou a imprensa local.

A família criou uma vaquinha para o velório no Brasil. Uma amiga de Andresa disse, em suas redes sociais, que os corpos serão cremados e lamentou a morte dos três: ''Que Deus te receba na glória eterna, a Laurinha e o Rick também estarão bem seguros no colo de Deus.''