VIÑA DEL MAR, CHILE, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) e diversos outros líderes e ex-líderes da América Latina lamentaram nas redes sociais a morte do ex-mandatário chileno Sebastián Piñera. O petista se disse "surpreso e triste" com o ocorrido e afirmou que os dois sempre tiveram bom diálogo.

"Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda", escreveu ele no X.

Piñera foi um empresário bilionário e uma importante liderança da direita no Chile, eleito duas vezes, de 2010 a 2014 e de 2018 a 2022. Ele faleceu na tarde desta terça-feira (6), quando pilotava um helicóptero que caiu num lago na região centro-sul de Los Ríos. Outros três membros de sua família sobreviveram ao acidente.

O governo argentino de Javier Milei foi um dos primeiros a lamentar a morte, mesmo antes de ela ser confirmada oficialmente. "Em nome do Estado argentino, enviamos nossas condolências a seus familiares, amigos e todo o povo chileno", informou em comunicado a Casa Rosada.

Já o ex-presidente Mauricio Macri, que governou ao mesmo tempo que Piñera entre 2018 e 2019, se referiu a ele como "querido amigo": "Gente boa, comprometida como ninguém com o Chile e com os valores da liberdade e da democracia na América Latina... Realmente é uma perda total, insubstituível. Hoje me despeço de um amigo e de um líder notável", afirmou.

A Câmara dos Deputados da Argentina chegou a fazer um minuto de silêncio enquanto discutia o pacote de reformas liberais de Milei chamado de "lei ônibus" no plenário, depois que um dos parlamentares anunciou a morte de Piñera ao microfone.

O uruguaio Luis Lacalle Pou disse conhecê-lo há vários anos. "Sempre teve uma atitude positiva em relação ao Uruguai e pessoalmente. Como prova, basta nomear seu apoio com a logística oferecida para a chegada das vacinas durante a pandemia. Aos chilenos e à sua família, meus pêsames. Descanse em paz", escreveu.