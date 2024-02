SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu o líder francês, Emmanuel Macron, com François Mitterrand, que chefiou o país entre 1981 e 1995 e morreu há 28 anos, em 1996.

Gafe aconteceu em evento de campanha em Las Vegas, nos EUA, nesta semana. "Logo depois que fui eleito, fui a uma reunião do G7 no sul da Inglaterra. Eu me sentei e disse que os Estados Unidos estavam de volta, e Mitterrand, da Alemanha ?digo, da França?, me olhou e disse 'Você está de volta por quanto tempo?'", contou Biden.

Casa Branca corrigiu deslize na transcrição do discurso. O nome de Mitterrand está riscado, e o correto, de Macron, foi colocado entre colchetes.

Biden, de 81 anos, está em campanha pela reeleição. Ele já teve outros lapsos antes, como quando, no ano passado, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, estava "perdendo a guerra no Iraque", ao fazer referência ao conflito na Ucrânia.

Adversário de Biden, o ex-presidente Donald Trump, 77, também se confundiu recentemente. No mês passado, ele trocou os nomes de Nikki Haley, sua adversária nas primárias republicanas, e de Nancy Pelosi, democrata ex-presidente da Câmara.