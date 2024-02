RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera pediu para que os passageiros saltassem do helicóptero antes da queda, o que fez com que eles sobrevivessem. Piñera morreu na tarde desta terça (6), aos 74, após a aeronave ter caído na comuna de Lago Ranco, região de Los Ríos, no centro-sul do Chile.

"Pulem vocês primeiro, porque, se eu pular junto, o helicóptero vai cair em cima de todos nós", teria dito o ex-presidente para os três passageiros, que conseguiram escapar e chegar até a beira do lago. Estavam no helicóptero a irmã de Piñera, Magdalena, seu amigo Ignacio Guerrero e o filho dele, Bautista.

O relato de Magdalena foi contado por Karla Rubilar, ex-ministra de desenvolvimento social do segundo governo de Piñera, em um programa de televisão, segundo o jornal El País.

Seu corpo foi resgatado pelos bombeiros de Lago Ranco após as 16h, no horário local, e foi levado de barco para a capitania dos portos.

Ricardo González, mergulhador do Corpo de Bombeiros que participou do resgate, relatou que em questão de minutos a equipe conseguiu encontrar o cadáver, que flutuava fora da aeronave. "A extração não foi complexa, pois as condições climáticas, a temperatura, a água, o vento, a profundidade e a sondagem eram favoráveis para um mergulho livre", explicou ele à promotoria, conforme detalhado pelo jornal La Tercera.

Segundo autópsia realizada no corpo de Piñera, a causa da morte foi afogamento. "Como promotoria, agora estamos em posição de informar à comunidade que a causa médico-legal da morte do ex-presidente Sebastián Piñera é asfixia por submersão", disse Tatiana Esquivel, a promotora local onde ocorreu o acidente, aos repórteres.

Esquivel acrescentou que ainda não foi determinada a causa do acidente, mas que os dados forenses estão permitindo que eles desenvolvam uma "teoria mais provável" e uma equipe especializada está investigando o local do acidente.

O helicóptero que transportava o ex-presidente do Chile por duas vezes (2010-2014 e 2018-2022) caiu nas águas do Lago Ranco, que está localizado em uma área turística de lagos, florestas e vulcões no sul do Chile, logo após a decolagem.