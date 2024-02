SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um jato executivo com cinco pessoas a bordo caiu em uma rodovia da Flórida, nos EUA, na tarde desta sexta-feira (9). Dois passageiros morreram, segundo a emissora CBS News.

As outras três pessoas conseguiram sair da aeronave com vida, disse Robin King, porta-voz do aeroporto de Nápoles.

A aeronave privada fazia um pouso na rodovia I-75, na cidade de Naples, quando bateu em um carro. A informação foi dada pela Administração Federal de Aviação.

Após a colisão, o avião, um jato do modelo Bombardier Challenger 600, pegou fogo. A via foi interditada e autoridades trabalham no controle das chamas. A previsão é de que a rodovia fique pelo menos 24 horas interditada.

O piloto da aeronave entrou em contato com uma torre de transmissão informando que os dois motores tinham parado de funcionar antes da queda. Ele disse que estava a três quilômetros do Aeroporto de Naples e que não conseguiria chegar até o local. A informação é do canal NBC.

A aeronave tinha capacidade para 14 pessoas e voava de Ohio para Naples, segundo o FlightAware.