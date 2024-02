SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - Cinco dias após o Palácio de Buckingham informar que o rei Charles 3º recebeu diagnóstico de câncer, o monarca britânico fez sua primeira declaração pública para agradecer as mensagens de apoio.

"Como todos aqueles que também receberam um diagnóstico de câncer devem saber", disse Charles, 75, em um breve comunicado divulgado na tarde deste sábado (10), "essas manifestações gentis são o maior conforto e tipo de encorajamento possível".

O filho da rainha Elizabeth 2ª também afirmou que, nos últimos dias, soube que a notícia do diagnóstico ajudou a promover o debate público sobre a doença e dar força ao trabalho de organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias, em especial no Reino Unido.

"Minha admiração pelo cuidado e dedicação incansáveis [dessas organizações], cultivada a vida toda, é ainda maior após a minha própria experiência pessoal", concluiu Charles 3º no comunicado de três parágrafos divulgado pelo Palácio de Buckingham.

Não foi tornado público o tipo de câncer que o rei possui. Em janeiro, ele passou três noites internado em um hospital, onde foi submetido a um procedimento corretivo para próstata aumentada.

O palácio afirmou que um problema paralelo foi identificado durante a visita ao estabelecimento de saúde, mas não deu mais detalhes além de dizer que o rei tem "um tipo de câncer", ainda que tenha adiantado não se tratar de câncer de próstata.

O rei está sendo tratado e atualmente está hospedado em sua casa de campo particular em Sandringham, segundo informações da rede BBC.

Charles se afastou de todas as funções públicas durante o tratamento, com membros da realeza -incluindo a rainha Camilla e o príncipe William, primeiro na atual linha de sucessão- assumindo suas funções em diferentes eventos que já estavam previstos.