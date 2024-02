SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um jato executivo explode ao tentar fazer um pouso de emergência em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos. Duas pessoas morreram.

O acidente com o jato Bombardier Challenger 600 ocorreu na sexta-feira (9) na cidade de Naples. Segundo a imprensa americana, o piloto disse em áudio que o avião havia perdido os dois motores e que não conseguiria chegar ao aeroporto. Ele, então, tentou fazer um pouso forçado na rodovia interestadual, que estava movimentada.

A aeronave acabou atingindo dois veículos ?um carro e uma caminhonete? que passavam pelo local. As imagens divulgadas nas redes mostram o jato fazendo uma leve curva à esquerda para tentar pousar. Mas o avião explode depois de atingir os veículos e também um muro próximo da via. É possível ver uma bola de fogo e uma espessa coluna de fumaça preta.

Cinco pessoas estavam no avião, sendo que três conseguiram sobreviver e duas morreram no local. Os sobreviventes da aeronave foram hospitalizados. O motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves, enquanto os ocupantes do carro não sofreram ferimentos. A Administração Federal de Aviação americana (FAA, na sigla em inglês) investiga as causas do acidente.