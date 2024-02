SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas depois que um veículo invadiu um hospital em Austin, no estado do Texas, EUA.

A sala de emergência do St. David's North Austin Medical Center foi invadida por um automóvel desgovernado pouco depois das 17h30 de ontem, horário local, segundo a capitã Christa Stedman, porta-voz dos Serviços Médicos de Emergência do Condado de Austin-Travis.

Um vídeo publicado nas redes sociais flagra o desespero de pacientes e funcionários do hospital, logo após o acidente. As imagens mostram o saguão da unidade tomado por uma nuvem de fumaça, enquanto pessoas correm de um lado para o outro.

O motorista se feriu gravemente, chegou a ser retirado do carro pelos enfermeiros e recebeu RCP (ressuscitação cardiopulmonar), porém acabou declarado morto no local, segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de Austin, Thayer Smith.

Acidente deixou cinco feridos. Duas crianças e um adulto foram transportados para o Dell Children's Medical Center, segundo o chefe do serviço de emergência do condado de Austin-Travis, Robert Luckritz. Uma criança estava em estado crítico com ferimentos potencialmente fatais, enquanto o adulto e a segunda criança apresentavam lesões leves. Outro adulto, com ferimentos graves, foi transportado para o St. David's Round Rock Medical Center, apurou a ABC News. A quinta vítima recebeu atendimento no próprio hospital após se ferir levemente.

Oito pessoas que estavam no pronto-socorro e que não ficaram feridas no acidente foram transportadas para outras unidades, para que o pronto-socorro pudesse "se reorganizar", disse o diretor médico, Peter DeYoung. Ele garantiu que o prédio parece estar em boas condições e que nenhum atendimento no hospital foi interrompido.

O caso "não parece ser um ato intencional", segundo informou o Departamento de Polícia de Austin em uma postagem no Facebook. Policiais especializados em acidentes de trânsito estiveram no local para investigar a causa do acidente, segundo as autoridades.