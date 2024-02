SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiros foram disparados durante desfile de vitória do Kansas City Chiefs, time de futebol americano vencedor do Super Bowl, em Kansas City, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (14).

Segundo a polícia, duas pessoas armadas foram detidas e "múltiplas pessoas foram atingidas". Não há informações, até a publicação e última atualização deste texto, se há mortos e quantos são os feridos.

"A polícia de Kansas City informou nas redes sociais que tiros foram disparados a oeste da estação Union e várias pessoas foram atingidas. Levamos duas pessoas armadas sob custódia para maiores investigações", publicou o perfil da polícia local.

Imagens de vídeo nas redes sociais mostram cena caótica do lado de fora da estação de trem, enquanto policiais invadiam o prédio e os participantes da celebração dos vitoriosos do Super Bowl se dispersavam em busca de abrigo.