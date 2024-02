SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas em um ataque a tiros, nesta quarta-feira (14), durante desfile para celebrar a vitória do time de futebol americano Kansas City Chiefs no Super Bowl.

A chefe da polícia do Kansas, Stacey Graves, disse que pelo menos 22 pessoas foram feridas por arma de fogo, informou a CNN. Armas de fogo foram apreendidas.

Há crianças entre os feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Três pessoas foram presas. A polícia informou também que três pessoas foram presas e que investigará o que aconteceu.

Tiroteio ocorre em rota de desfile de comemoração pela vitória do Super Bowl. O incidente ocorreu perto da Union Station, onde, momentos antes, os jogadores dos Chiefs haviam interagido com torcedores, após a vitória no Super Bowl, no último domingo (11).

A NFL, liga nacional de futebol americano, lamentou o episódio. "Estamos profundamente tristes pelo tiroteio sem sentido que ocorreu hoje perto do final do comício em Kansas City pelos Chiefs. Nossos pensamentos estão com as vítimas e todos os atingidos".

Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, pediu orações pela cidade após o tiroteio